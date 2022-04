Démonstration publique de Breaking M270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Bordeaux Métropole accueillera la finale du championnat de France de Braeaking à l’Arkea Arena le 12 juin 2022. Une conférence de presse publique se tiendra le 26 avril à 11h avec démonstratrion de break, à la M270 de Floirac.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Démonstration de Breaking en présence de 4 danseurs et de public de la M270. M270 11 Avenue Pierre Curie, 33270 Floirac Floirac Gironde

