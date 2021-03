Saint-Martin-de-ValgalguesSaint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520, Saint-Martin-de-Valgalgues Démonstration permanente « La Lettrine » – JEMA 2021 Saint-Martin-de-ValgalguesSaint-Martin-de-Valgalgues Catégories d’évènement: 30520

Passionnée par le Moyen Âge, Brigitte Havet-Deharo réalise des enluminures en s'inspirant de Bestiaires, de Manuscrits et d'Armoriaux anciens. C'est auprès de Max Roger Gueguen, Maître Enlumineur qu'elle s'est formée à cet art mystérieux. Dernièrement, elle a animé plusieurs ateliers au Musée Louis Médard de Lunel (classé Musée de France) dans le cadre d'un projet de découverte des Manuscrits du XIVe siècle présents dans la Collection. En octobre 2020, elle a travaillé aux Archives Départementales de Nîmes dans le cadre d'une initiation aux méthodes traditionnelles de l'enluminure. Venez découvrir ce savoir-faire ancestral et profitez du cadre agréable de l'église récemment restaurée.Infos Pratiques : -Dimanche 11 Avril-10h-17h-Eglise de Saint-Martin-de-Valgalgues contact@cevennes-tourisme.fr +33 4 66 52 32 15

