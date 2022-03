Démonstration “Perlière à la flamme” Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Démonstration "Perlière à la flamme" Eu, 23 avril 2022, Eu.

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23 17:30:00
Rue Sémichon Musée du Verre Traditions verrières
Eu Seine-Maritime

Démonstration "Perlière à la flamme" par Marie Corrieu.

