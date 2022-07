Démonstration Pelote Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Démonstration Pelote Dax, 27 juillet 2022, Dax. Démonstration Pelote

54 Route de Saubagnac COMPLEXE COLETTE BESSON Dax Landes OT Grand Dax COMPLEXE COLETTE BESSON 54 Route de Saubagnac

2022-07-27 20:00:00 – 2022-07-27 21:00:00

COMPLEXE COLETTE BESSON 54 Route de Saubagnac

Dax

Landes Dax EUR 0 0 Venez découvrir la pelote basque avec l’US Dax. Venez découvrir la pelote basque avec l’US Dax. +33 6 80 08 98 49 Venez découvrir la pelote basque avec l’US Dax. USDax

COMPLEXE COLETTE BESSON 54 Route de Saubagnac Dax

dernière mise à jour : 2022-07-07 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes OT Grand Dax COMPLEXE COLETTE BESSON 54 Route de Saubagnac Ville Dax lieuville COMPLEXE COLETTE BESSON 54 Route de Saubagnac Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Démonstration Pelote Dax 2022-07-27 was last modified: by Démonstration Pelote Dax Dax 27 juillet 2022 54 Route de Saubagnac COMPLEXE COLETTE BESSON Dax Landes OT Grand Dax

Dax Landes