Démonstration : Peinture Japonaise

Démonstration : Peinture Japonaise, 29 novembre 2022, . Démonstration : Peinture Japonaise



2022-11-29 17:30:00 17:30:00 – 2022-11-29 19:00:00 19:00:00 La peinture n’est pas détaillée mais suggérée et elle est jugée sur trois éléments : les traits de calligraphie, les mots de la poésie et la capacité des traits de peinture à capturer l’esprit de la nature.

Le sumi-e est une technique de peinture à l’encre japonaise qui se caractérise par le minimalisme des touches du pinceau et l’appréciation de l’espace blanc du papier.



Les sujets sont peints à l’encre noire, en dégradés du noir pur à toutes les nuances, en variant la charge d’encre sur le pinceau et la pression sur le papier. Tout cela en un seul geste spontané.



A chaque mouvement correspond un état d'esprit. De Giorgi est maître de la peinture sumi-e, qui en japonais signifie encre et peinture.

