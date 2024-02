Démonstration participative taille et greffe au verger de l’Ecomusée avec l’association des Croqueurs de Pommes site de Juillé Ecomusee Saulgé, samedi 23 mars 2024.

Le site de l’Écomusée de Juillé avec son verger conservatoire est le lieu idéal pour profiter des conseils avisés des animateurs des _Croqueurs de Pommes_ qui vous proposent une démonstration participative de taille et greffe sur les arbres fruitiers et répondront à vos questions. Animation gratuite avec participation libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Démonstration participative taille et greffe au verger de l’Ecomusée avec l’association des Croqueurs de Pommes Saulgé a été mis à jour le 2024-02-14 par ACAP