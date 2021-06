Petit-Caux Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux, Seine-Maritime Démonstration par des artisans d’art et collectionneurs Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime

Démonstration par des artisans d’art et collectionneurs Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Petit-Caux. Démonstration par des artisans d’art et collectionneurs

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

Vous pourrez rencontrer les membres de l’association du musée des arts et traditions populaires du Talou, une mosaïste, une relieuse, et un collectionneur de solex, venus vous faire partager leur passion. Le musée d’Histoire de la Vie Quotidienne a invité des collectionneurs et artisans à venir animer la place de la Tolérance Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Rue de l’ancienne foire, 76370 Petit Caux Petit-Caux Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Petit-Caux, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Adresse Rue de l'ancienne foire, 76370 Petit Caux Ville Petit-Caux lieuville Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux