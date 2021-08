Bagnères-de-Bigorre Musée du marbre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Démonstration Musée du marbre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

**Musée du marbre** Anciens thermes de Salut Présentation de la technique de la sculpture sur marbre par 3 artistes. Rendez-vous entre 14h et 18h. Bernard Hugand, Jean Jacke Lorinet et Coralie Quincey vont vous présenter les différentes étapes de la sculpture. Démonstrations par 3 sculpteurs au musée du marbre. Musée du marbre rue Jean Rosch 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

