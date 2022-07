Démonstration métallurgie Azé, 12 juillet 2022, Azé.

Démonstration métallurgie

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-13 18:30:00

EUR 0 0 Cette démonstration sera l’occasion d’évoquer l’apparition de la métallurgie du cuivre et du bronze en Europe Occidentale. Des ateliers seront a disposition des participants (fabrication d’une parure en métal, création d’objet à base de métal…) avec le soutien d’Arkeo Fabrik qui est un spécialiste dans l’expérimentation et la reconstitution de matériel archéologique.

Participez a ces ateliers afin de découvrir des objets et des techniques de création en métal.

