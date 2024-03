Démonstration : les peintres en liberté Jardin du Crapaud à trois pattes Lucy, dimanche 2 juin 2024.

Démonstration : les peintres en liberté Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 10h00 Jardin du Crapaud à trois pattes 10€ pour deux jours, 7€ (étudiant, demandeur d'emploi, handicapé, enseignant), 5€ (8-16 ans), gratuit <8 ans.

A l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins »

Deuxième jour du Festival du Crapaud

Le dimanche : Dès 10 h

Les Peintres en Liberté

(Les artistes peignent toute la journée devant les visiteurs)

– Visite du jardin et de l’exposition de sculpture

– Contes : JEANE HERRINGTON ET MARTINE BATAILLE

– Le limonaire de REMY BRIEUX

– 14h30 : Le Trio à cordes VIVA et autres amis musiciens

– 16h : Remise du prix du public

Le chapeau pour les artistes.

Petite restauration sur place

Jardin du Crapaud à trois pattes Houssaye Béranger, 76270 Lucy Lucy 76270 Seine-Maritime Normandie 06 73 21 54 78 http://lecrapaudatroispattes.jimdo.com/contact/ lecrapaudatroispattes@gmail.com « Le Crapaud à Trois pattes » est un jardin créé tout en douceur et rigueur, humour et poésie.

Le visiteur s’achemine le long des parterres des quatre premiers jardins bordés de charmilles ondulantes ou de haies de buis taillées. S’y côtoient arbres tricentenaires, fruitiers en cordons, buissons odorants, plantes aromatiques et médicinales ou sauvages, et légumes.

Toutes les plantes se mettent en valeur et s’entraident.

Dans le jardin d’enfants, près de la gloriette aux fruits rouge, un avion s’envole poursuivant un bateau dans le cerisier couvert de roses.

Ces jardins réservent d’étonnantes surprises.

Puis le visiteur franchit la porte du « Jardin des arbres ».

Balade impressionnante et délicieuse, l’œil peut se laisser aller à perte de vue, ému.

N.B. Le crapaud de ce jardin, animal symbolique Feng-shui apportant la richesse, a lui pour unique fortune sa grande capacité à s’émerveiller. C’est l’esprit du jardin.

Il vous étonnera quand, vous baguenauderez de chambre en chambre cernées de charmilles ondulantes, le long des parterres fleuris où se côtoient harmonieusement, arbres majestueux et petits buissons éclectiques parsemés de salades, coquelicots et choux.

Un avion et un bateau s’envolent dans le cerisier couvert de roses …

Vous irez de surprise en sourire. Ce n’est pas le jardin d’un jardinier mais celui d’un sculpteur qui jardine pour son plaisir et le vôtre. Parking auto, car, vélo.

©Le Crapaud à Trois Pattes