le dimanche 19 septembre à Musée Auguste Jacquet

On manipule généralement des objets céramiques finis, mais on ne voit pas tous les jours le processus de fabrication. Au cours de cette journée, la céramiste Françoise Rebord, établie à Beaucaire, fera des démonstrations de tournage sur le tour de potier et expliquera le procédé de fabrication d’une pièce en argile. Les réalisations seront présentées au musée durant la « saison 2 » de l’exposition « À table ». Démonstration de tournage et explications du procéde de fabrication d’une pièce en argile par la céramiste Françoise Rebord. Musée Auguste Jacquet 8 Montée du Château, 30300 Beaucaire Beaucaire Gard

