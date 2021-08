Anglet Parc écologique Izadia Anglet, Pyrénées-Atlantiques Démonstration : le fiancé des oiseaux et la fête migratoire Parc écologique Izadia Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Parc écologique Izadia, le samedi 18 septembre à 16:00

### Rencontre avec l’ornithologue Philippe Fontanilles qui vous fera partager sa passion pour les oiseaux migrateurs. Entre rapaces, passereaux et oiseaux d’eau, ouvrez bien l’œil !

Gratuit. Entrée libre. Nombre de place limité. Tout public.

