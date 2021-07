Perpignan Archives départementales des Pyrénées-Orientales Perpignan, Pyrénées-Orientales Démonstration “L’art de la reliure : découverte” Archives départementales des Pyrénées-Orientales Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Présentation du matériel et des techniques de reliure par Valérie Van Handenove, du Moulin des papiers anciens à Elne.

Groupes limités à 15 personnes, sous réserve des mesures sanitaires

Présentation du matériel et des techniques de reliure par une relieuse professionnelle. Archives départementales des Pyrénées-Orientales 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

