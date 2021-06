Démonstration : La Tonc’arche Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rouen.

Démonstration : La Tonc’arche

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, le samedi 18 septembre à 10:30

En septembre 2021, le Forum participera de nouveau à l’événement international **Park(ing) Day** en investissant les places de parking devant son espace dans le quartier Saint-Marc à Rouen, avec un projet original, résultat d’un appel à candidature ouvert à tous : **La TONC’ARCHE, par le collectif Shadauk** La tonc’Arche est une installation participative et éphémère majoritairement composée de cartons de déménagement réemployés. Ces derniers, par rangées de 5 empilées et scotchées les unes sur les autres, forment une super-structure atteignant jusqu’à une dizaine de mètres. Chaque passant, voisin ou ami est invité à assembler un carton lui-même et à permettre la levée de la tonc’Arche. En gagnant de la hauteur, l’Arche déroule un rideau où sont peints 10 chiffres alarmants sur l’environnement et l’anthropisation du monde ; le caractère ambigu de leur formulation invite les passants à s’approcher des tables pour s’informer auprès d’un flyer détaillant chaque chiffre, et pour boire un rafraichissement en partageant ce Park(ing) Day dans l’accomplissement d’une oeuvre collective monumentale, ludique et signifiante ! _Le collectif Shadauk est un projet né de la rencontre de Gala Pillaud-Vivien et Paul de Marliave sur les bancs de l’école dans la volonté d’expérimenter différemment les champs d’action liés à l’architecture._ _Leur pratique recouvre des échelles allant de l’objet à la ville en embrassant une grande diversité de médias qui explorent l’être à l’espace._ **Park(ing) Day 2021 :** * accès libre de 10h30 à 18h * respect des gestes barrières et des mesures en vigueur * devant le Forum au 48 rue Victor Hugo à Rouen

Accès libre en extérieur

PARK(ING) DAY revient pour une deuxième édition devant le Forum avec le projet La TONC’ARCHE

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00