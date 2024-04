Démonstration & initiation au Ping Pong Poésie Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Paris, samedi 18 mai 2024.

Démonstration & initiation au Ping Pong Poésie Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h30, 21h00 Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Accès : depuis le Square du Palais Galliera (avenue du Président Wilson)

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, le Théâtre de la Ville et le Paris Université Club proposeront une discipline singulière et novatrice, à la croisée des genres : le Ping-Pong Poésie & Musique.

Un pongiste, Laurent Pinon et un comédien pongiste de la Troupe de l’Imaginaire, Fosco Perinti, mèneront des parties de tennis de table tandis qu’un musicien du Concert de la loge, Lucien Alfonso improvisera au rythme des balles. Pendant la session, le public sera invité à participer à intervalles réguliers et à tester ce format aux frontières de l’art et du sport.

Cet événement est organisé dans le cadre des “Jeux Poétiques de Paris”.

Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 56 52 86 21 http://www.palaisgalliera.paris.fr Métro Iéna / Alma Marceau

©Arts _ Sport_Ping Pong©Théâtre de la Ville_Nadège Le Lezec_26 231001-031BF