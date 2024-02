DÉMONSTRATION IKEBANA ART FLORAL Bibliothèque Olympe deGouges La Bernerie-en-Retz, mercredi 28 février 2024.

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Venez découvrir l’ikebana, l’art floral avec Monique Paulat

L’art d’arranger les fleurs au Japon. Démonstration de 3 bouquets par Monique Paulat

L’Ikebana est une pratique artistique et philosophique basée sur l’harmonie et l’équilibre.

Le naturel, le sentiment et la vitalité sont les trois éléments indispensables qui donnent à une composition une valeur artistique.

Chaque bouquet se compose de trois éléments ( souvent des branches) qui occupent l’espace : le ciel (shin), la terre (hikae) et l’homme (soe), et autre élément le vide…pour la suggestion

Professeur diplômée de l’école Sôgetsu, Monique Paulat pratique l’Ikebana depuis 1990.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 15:30:00

Bibliothèque Olympe deGouges 3 chaussée du Pays de Retz

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire bibliotheque.labernerie@gmail.com

