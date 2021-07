Lamoura Lamoura Jura, Lamoura Démonstration exceptionnelle d’un lapidaire Lamoura Lamoura Catégories d’évènement: Jura

Lamoura Jura Le Musée des Lapidaires retrace l’histoire de ces paysans du Haut-Jura qui, en complément à leur activité agricole, taillaient les pierres destinées à la bijouterie durant les hivers rigoureux et interminables.

Le Musée des Lapidaires retrace l'histoire de ces paysans du Haut-Jura qui, en complément à leur activité agricole, taillaient les pierres destinées à la bijouterie durant les hivers rigoureux et interminables.

Claude Robert, Meilleur Ouvrier de France, fera une démonstration exceptionnelle.

