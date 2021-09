Démonstration et initiation de polo Pôle International du Cheval Longines – Deauville, 23 octobre 2021, Saint-Arnoult.

Démonstration et initiation de polo

du samedi 23 octobre au dimanche 24 octobre à Pôle International du Cheval Longines – Deauville

L’association Latino Polo Club est dirigée par Evrard de Spa, diplomé du DEJEPS mention polo et moniteur de polo. Il a créé avec le Pôle international du Cheval Longines Deauville une école de polo. Le Polo indoor se déroule dans le manège du PIC en hiver et sur le terrain en herbe situé au centre de l’hippodrome de Deauville la Touques en saison estivale. **A l’occasion des Equidays, venez découvrir le polo grâce à des initiations et démonstrations le samedi 23 et le dimanche 24 octobre de 16h à 18h30.** Au programme : * **Initiation** : explication des grandes lignes du polo et du jeu, initiation à pied avec le maillet : apprendre à le tenir, les différents techniques de frappe ; puis initiation sur les chevaux de bois. Pour les plus aguerris et ceux qui le souhaite : essai sur un cheval ! * **Démonstration** : à la suite des périodes d’initiation, regardez une démonstration de joueurs de polo ! Lieux : * Samedi 23 : détente du grand manège * Dimanche 24 : manège de l’école d’équitation Horaires : * 16h00 > 17h00 : Initiation 1 (sur inscription) * 17h > 18h : Initiation 2 (sur inscription) * 18h > 18h30 : Démonstration Entrée et parking gratuit. Restauration possible sur place. Renseignements : PIC : 02 31 14 04 04 Site internet : [[https://www.pole-international-cheval.com/](https://www.pole-international-cheval.com/)](https://www.pole-international-cheval.com/) Page facebook : [https://fr-fr.facebook.com/LatinoPolo/](https://fr-fr.facebook.com/LatinoPolo/)

Gratuit sur inscription

Venez découvrir et vous initiez au polo au Pôle International du Cheval Longines de Deauville le samedi 23 et dimanche 24 octobre.

Pôle International du Cheval Longines – Deauville 14 Avenue Ox And Bucks, 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:00:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T18:30:00