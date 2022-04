Démonstration et initiation de French Cancan Musée Toulouse-Lautrec, 14 mai 2022 20:00, Albi.

Entrez dans la danse et venez-vous encanailler au Musée Toulouse-Lautrec le temps d’une Nuit au Musée par Pearly Prod et le Collectif de l’armée des roses.

Pearly Prod et le Collectif de l’armée des roses présentent pour la Nuit des musées, le Chahut au Musée :

Entrez dans la danse et venez-vous encanailler au Musée Toulouse-Lautrec le temps d’une Nuit au Musée. Vous assisterez à des démonstrations de Cancan et pourrez même vous initier à cette danse frénétique, qui a tant inspiré le peintre, grâce aux danseuses du Collectif de l’Armée des roses-Paris Cancan.

4 séances à 20h, 20h45, 21h30 et 22h15

Le musée Toulouse-Lautrec est situé dans le palais de la Berbie, au coeur de la cité épiscopale albigeoise classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Il abrite la plus importante collection publique au monde consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec.

Palais de la Berbie, 81000 Albi 81000 Albi Occitanie