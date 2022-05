Démonstration et initiation de French Cancan Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Pearly Prod et le Collectif de l’armée des roses présentent pour la Nuit des musées, le Chahut au Musée : Entrez dans la danse et venez-vous encanailler au Musée Toulouse-Lautrec le temps d’une Nuit au Musée. Vous assisterez à des démonstrations de Cancan et pourrez même vous initier à cette danse frénétique, qui a tant inspiré le peintre, grâce aux danseuses du Collectif de l’Armée des roses-Paris Cancan. 4 séances à 20h, 20h45, 21h30 et 22h15

