DÉMONSTRATION ET INITIATION BASKET INCLUSIF Luçon, dimanche 23 juin 2024.

DÉMONSTRATION ET INITIATION BASKET INCLUSIF Luçon Vendée

Démonstration et initiation de Basket inclusif avec BaskIN France L’inclusion comme valeur commune à travers le sport pour tous

Trisomie 21 Vendée et BaskIN France, deux associations pour l’inclusion et la participation de tous au sein de la société, s’associent pour lever des fonds et promouvoir le sport inclusif en Vendée, à travers leur participation commune à la Course des Héros 2024 en version connectée.

Le concept ? Des héros s’engagent à récolter des dons pour l’association choisie, afin de décrocher leur dossard et participer à l’événement sportif.

La prochaine Course des Héros en version connectée aura lieu le dimanche 23 juin.

Nous vous proposons, au Gymnase des Commées à Luçon, une journée initiation et démonstration au BaskIN.

Le BaskIN c’est quoi ?

Le BaskIN est une discipline sportive inclusive inspirée du BasketBall. Elle se compose de différentes adaptations afin que des joueurs “valides” et des joueurs en situation de handicap, forment une seule et même équipe. Il se joue sur un terrain de basket avec 4 paniers de hauteurs différentes. Chaque joueur se voit attribuer un numéro de rôle de 1 à 5 selon ses capacités motrices et mentales. En défense, il est interdit de s’attaquer à un joueur de numéro inférieur à soi.

Au programme

10h00 accueil

10h30 jeux Brise-glace du type Tour coopérative

11h00 initiation des novices au BaskIN et à ses règles

12h15 repas, temps de rencontre et constitution des équipes pour le tournoi

14h15 tournoi

1ers temps démonstration par les joueurs de plusieurs équipes de BaskIN

2ème temps tournoi en équipes mixtes, joueurs aguerris et nouvellement initiés

17h00 fin .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 17:00:00

Gymnase des Commées

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire trisomie21vendee@gmail.com

L’événement DÉMONSTRATION ET INITIATION BASKET INCLUSIF Luçon a été mis à jour le 2024-02-14 par Vendée Expansion