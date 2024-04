Démonstration et initiation au filage de la laine / causerie à l’Ecomusée des Monts d’Arrée à Saint-Rivoal. Saint-Rivoal, jeudi 2 mai 2024.

Démonstration et initiation du filage de laine et causerie autour des savoir-faire traditionnels.

Avec Jeanne Stefan, fileuse, et Anne Guillou, sociologue de 14h30 à 16h30 prix libre

Venez découvrir ce savoir-faire à travers une démonstration et l’initiation aux gestes de cette pratique transmise de génération en génération. En complément la sociologue Anne Guillou proposera une causerie autour des savoir-faire traditionnels. Anne Guillou a développé ses recherches en sociologie rurale et, plus particulièrement, en sociologie des femmes en milieu rurale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:30:00

fin : 2024-05-02 16:30:00

Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne contact@ecomusee-monts-arree.fr

