Écouen Parvis de l'Église Ecouen, Val-d'Oise Démonstration et initiation à la dentelle aux fuseaux Parvis de l’Église Écouen Catégories d’évènement: Ecouen

Val-d'Oise

Démonstration et initiation à la dentelle aux fuseaux Parvis de l’Église, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Écouen. Démonstration et initiation à la dentelle aux fuseaux

Parvis de l’Église, le samedi 18 septembre à 10:00

La dentelle faite à la main est tellement plus belle que la dentelle industrielle et pourtant pas très difficile à réaliser ! Initiez-vous à cet art, quel que soit votre niveau ou votre âge ! La dentelle faite à la main est tellement plus belle que la dentelle industrielle et pourtant pas très difficile à réaliser ! Initiez-vous à cet art, quel que soit votre niveau ou votre âge ! Parvis de l’Église Place de l’Église 95440 Ecouen Écouen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ecouen, Val-d'Oise Autres Lieu Parvis de l'Église Adresse Place de l'Église 95440 Ecouen Ville Écouen lieuville Parvis de l'Église Écouen