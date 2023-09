Démonstration et dégustation : Soba, yakumi et dashi Maison de la culture du Japon à Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. payant Tarif unique 25 € Démonstration-dégustation autour des soba, nouilles de sarrasin incontournables dans la cuisine japonaise, des yakumi (condiments) et du dashi (bouillon), essentiels pour relever les saveurs. Une démonstration de fabrication

de soba sera effectuée par une équipe

de l’A.A.S.F. (Association des amateurs de soba du département de Fukui). Puis, Anna Shoji, maraichère

de légumes japonais, présentera les plantes associées aux aromates yakumi

et Maki Maruyama, directrice de l’enseigne Maruyama nori spécialisée dans

les algues, nous parlera du bouillon dashi. Une dégustation de soba et de thé au soba vous sera aussi proposée. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/soba-yakumi-et-dashi

