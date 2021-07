Puivert Musée du Quercorb Aude, Puivert Démonstration et découverte Musée du Quercorb Puivert Catégories d’évènement: Aude

La pomme est à l’honneur au musée du Quercorb Le verger est une tradition dans le Quercorb. Voilà pourquoi le musée du Quercorb a aussi son verger : Poiriers, pruniers, pommiers sont les plus nombreux. Les variétés les plus fréquentes ont des noms évocateurs comme pérot, les poires curés, ou encore carabille, court pendu chez la pomme. Et c’est la pomme qui est à l’honneur au musée avec l’association Atout fruit qui propose des animations gratuites pour tous les publics: Samedi et dimanche de 14h à 17h : Démonstration d’une fabrication de jus de pommes artisanal et découverte de pommes anciennes. Démonstration d’une fabrication de jus de pommes artisanal et découverte de pommes anciennes avec l’association Atout Fruit. Musée du Quercorb 51 rue Barry du Lion, 11230 Puivert Puivert Aude

