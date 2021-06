Guimiliau Centre d'interprétation - Les enclos Finistère, Guimiliau Démonstration et atelier de sculpture sur pierre + Démonstration de bronze Centre d’interprétation – Les enclos Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Guimiliau

Démonstration et atelier de sculpture sur pierre + Démonstration de bronze Centre d’interprétation – Les enclos, 6 juin 2021-6 juin 2021, Guimiliau. Démonstration et atelier de sculpture sur pierre + Démonstration de bronze

Centre d’interprétation – Les enclos, le dimanche 6 juin à 14:30

Venez admirer le travail des sculpteurs sur pierre du XXIe siècle. Vous pourrez échanger avec les artistes de la Vallée des Saints et même essayer ! Il y aura également une spectaculaire démonstration de bronze ! Animation gratuite en continu dans le jardin du Centre d’interprétation – Les enclos / Office de tourisme de Guimiliau.

Entrée libre

Animation par des sculpteurs de la Vallée des Saints dans le jardin du Centre d’interprétation – Les enclos. Possibilité de regarder les artistes travailler, d’échanger avec eux et d’essayer. Centre d’interprétation – Les enclos 53 rue du calvaire 29400 Guimiliau Guimiliau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T14:30:00 2021-06-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guimiliau Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre d'interprétation - Les enclos Adresse 53 rue du calvaire 29400 Guimiliau Ville Guimiliau lieuville Centre d'interprétation - Les enclos Guimiliau