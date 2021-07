Paris Domaine national du Palais-Royal - Centre des monuments nationaux Paris Démonstration escrime artistique Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux Paris Catégorie d’évènement: Paris

Démonstration escrime artistique Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux, 18 septembre 2021, Paris. Démonstration escrime artistique

le samedi 18 septembre à Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux

Dans le cadre du Bicentenaire Napoléon, plusieurs escrimeurs de l’association “Lames en Seine” s’affronteront selon le code des duels à l’épée pratiqués sous l’Empire

Entrée libre

Reconstitution d’un duel à l’épée sous l’Empire Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux 8 rue de Montpensier 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Domaine national du Palais-Royal - Centre des monuments nationaux Adresse 8 rue de Montpensier 75001 Paris Ville Paris lieuville Domaine national du Palais-Royal - Centre des monuments nationaux Paris