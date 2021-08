Démonstration d’une distillation traditionnelle Château de Gombervaux, 18 septembre 2021, Vaucouleurs.

Démonstration d’une distillation traditionnelle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gombervaux

### Obsevez les alambics et partez à la découverte des vertus des plantes médicinales et des techniques de distillation traditionnelle. Une vente directe de tisanes et d’hydrolats certifiés Agriculture Biologique est organisée auprès de l’artisan.

Gratuit. Entrée libre. L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Pour plus de détails : se référer à notre site internet et nos réseaux sociaux.

Château de Gombervaux Château de Gombervaux, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00