Démonstration d’un atelier de couture et restauration de coiffes berrichonnes Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Démonstration d’un atelier de couture et restauration de coiffes berrichonnes Musée Saint-Vic, 14 mai 2022, Saint-Amand-Montrond. Démonstration d’un atelier de couture et restauration de coiffes berrichonnes

Musée Saint-Vic, le samedi 14 mai à 21:00 Entrée libre

Atelier proposé par l’association “les Forestins” Musée Saint-Vic Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond, Cher, Centre-Val de Loire, France Saint-Amand-Montrond Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Musée Saint-Vic Adresse Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond, Cher, Centre-Val de Loire, France Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond Departement Cher

Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amand-montrond/

Démonstration d’un atelier de couture et restauration de coiffes berrichonnes Musée Saint-Vic 2022-05-14 was last modified: by Démonstration d’un atelier de couture et restauration de coiffes berrichonnes Musée Saint-Vic Musée Saint-Vic 14 mai 2022 Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond

Saint-Amand-Montrond Cher