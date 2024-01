Démonstration du tour à potier avec Miss Terre Porte Saint-Michel Guérande, dimanche 28 janvier 2024.

Démonstration du tour à potier avec Miss Terre A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle exposition temporaire du Musée de Guérande Gustave Tiffoche potier-sculpteur (1963-1990), venez découvrir l’univers de la poterie ! France Boidin, alia… 28 janvier 5 mars Porte Saint-Michel 1 personne: 5, 1 personne: 4, 1 personne: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T14:00:00+01:00 – 2024-03-05T17:00:00+01:00

A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle exposition temporaire du Musée de Guérande Gustave Tiffoche potier-sculpteur (1963-1990), venez découvrir l’univers de la poterie !

France Boidin, alias Miss Terre, potière depuis presque 30 ans, déménage son atelier dans l’exposition pour présenter son travail et transmettre sa passion à travers des démonstrations qui font échos aux œuvres de Gustave Tiffoche.

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/demonstration-du-tour-a-potier-avec-miss-terre-guerande.html »}]

CULTURE LOISIRS