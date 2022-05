Démonstration du scan 3D à destination des artistes et des artisans. LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab, 4 mai 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Vendredi 1er avril dernier on lançait avec Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, la Maison des Arts Contemporains de Pérouges (la MAC), DISTORSION et Guillaume Pillard une première version du #TAC ! Ce “Temps d’Agitation Culturelle” vise à faire se rencontrer des #métiers et des #technologies qui ne se côtoient que trop rarement tels que, les artisans et designers ou encore la poterie et le scan 3D. C’est lors d’un après-midi en immersion dans l’atelier de Poterie de Guillaume, au cœur de la cité médiévale de Pérouges, que Pierre Alex, designer et Isabelle Radtke, artiste et fab manager ont expérimenté différentes solutions pour intégrer le scan 3D dans la pratique de cet artisan d’art. La semaine dernière, Amélie Berrodier en résidence à la MAC en avril et mai 2022 est venue visiter le fab lab et faire des premiers essais, pour intégrer le scan 3D à la préparation de son exposition qui aura lieu en septembre. ### Afin de poursuivre sur cette dynamique nous vous donnons rdv mercredi 4 mai à 17h au LAB01 pour une démonstration du scan 3D à destination des artistes et des artisans et une discussion sur la suite à donner à ces premières expérimentations. Évènement gratuit sur inscription. Inscrivez-vous pour nous rejoindre ! [[https://framadate.org/Qs7qj4qbygimNSSf](https://framadate.org/Qs7qj4qbygimNSSf)](https://framadate.org/Qs7qj4qbygimNSSf) Organiser d’autres immersions en atelier ? Des ateliers au fab lab ? Ce sera à nous tous de co-créer les ateliers dont vous avez besoin ! #culture #fabrication #art #innovation #technologies #3D #scan3D #Pérouges #Ain #auvergnerhonealpes #design #artisanat #poterie #creation #numérique #evenement #atelier #fablab #tierslieu

Ouvert à toustes

Un événement TAC ! “Temps d’Agitation Culturelle”

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T17:00:00 2022-05-04T19:00:00