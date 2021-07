Joinville Château du Grand Jardin Haute-Marne, Joinville Démonstration du procédé au collodion humide par Pascal Bourguignon Château du Grand Jardin Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Joinville

Démonstration du procédé au collodion humide par Pascal Bourguignon Château du Grand Jardin, 18 septembre 2021, Joinville. Démonstration du procédé au collodion humide par Pascal Bourguignon

le samedi 18 septembre à Château du Grand Jardin 5€. Sur inscription. Nombre de places limité à 10 personnes par créneau.

Découvrez ce procédé inventé il y a 170 ans ! Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Joinville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Joinville Autres Lieu Château du Grand Jardin Adresse 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Ville Joinville lieuville Château du Grand Jardin Joinville