Démonstration du garnissage – Atelier 45 ceramic Le Bourg-d’Oisans Le Bourg-d'Oisans Catégories d’évènement: Isère

Le Bourg-d'Oisans

Démonstration du garnissage – Atelier 45 ceramic Le Bourg-d’Oisans, 1 mai 2022, Le Bourg-d'Oisans. Démonstration du garnissage – Atelier 45 ceramic Le Bourg-d’Oisans

2022-05-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-30 18:00:00 18:00:00

Le Bourg-d’Oisans Isère Le Bourg-d’Oisans Stéphane GUIFFREY vous invite à une démonstration de tournage dans son atelier. Il vous présentera l’une des techniques de finition d’une pièce céramique : le garnissage (collage des poignées, des anses…). atelier45ceramic@gmail.com +33 6 60 21 79 94 Le Bourg-d’Oisans

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Bourg-d'Oisans Autres Lieu Le Bourg-d'Oisans Adresse Ville Le Bourg-d'Oisans lieuville Le Bourg-d'Oisans Departement Isère

Le Bourg-d'Oisans Le Bourg-d'Oisans Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bourg-doisans/

Démonstration du garnissage – Atelier 45 ceramic Le Bourg-d’Oisans 2022-05-01 was last modified: by Démonstration du garnissage – Atelier 45 ceramic Le Bourg-d’Oisans Le Bourg-d'Oisans 1 mai 2022 Isère Le Bourg-d'Oisans

Le Bourg-d'Oisans Isère