Démonstration du forgeron Forge-musée d’Étueffont, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Étueffont. Démonstration du forgeron

Forge-musée d’Étueffont, le samedi 3 juillet à 19:00

Nous vous proposons de voir le travail du forgeron dans sa forge pendant une démonstration. Vous découvrirez un savoir-faire exceptionnel encore transmis aux nouvelles générations par les bénévoles de l’association de la forge-musée.

Entrée libre

Démonstration de forge. Forge-musée d’Étueffont 2, rue Lamadeleine 90170 Étueffont Étueffont Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:00:00

