Saint-Rémy-lès-Chevreuse Fondation de Coubertin Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Démonstration du Forgeomaton de Simon Bertin Fondation de Coubertin Saint-Rémy-lès-Chevreuse Catégories d’évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Yvelines

Démonstration du Forgeomaton de Simon Bertin Fondation de Coubertin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Démonstration du Forgeomaton de Simon Bertin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fondation de Coubertin

Dans le cadre de l’exposition temporaire « De fer et d’acier, une union avec la matière » organisée par le musée de la Fondation de Coubertin du 12 juin au 26 septembre 2021 autour de la sculpture sur métal direct, le sculpteur Simon Bertin met en place son Forgeomaton à la Fondation pour les Journées européennes du patrimoine. Procédé itinérant de réalisation de portraits miniatures d’après modèle vivant en fer forgé, l’artiste travaille avec des modèles volontaires (n’hésitez pas à réserver votre place !) pour partager avec vous le travail du métal direct. Un de ses projets de Forgeomaton est également présenté dans l’exposition.

Donation libre. Démonstration en continu. Réservation obligatoire pour être modèle vivant.

Réalisation sur le vif de portraits en fer forgé Fondation de Coubertin Domaine de Coubertin 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Autres Lieu Fondation de Coubertin Adresse Domaine de Coubertin 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Ville Saint-Rémy-lès-Chevreuse lieuville Fondation de Coubertin Saint-Rémy-lès-Chevreuse