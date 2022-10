Démonstration Drift n’Fun au karting d’Autoreille Autoreille Autoreille Catégories d’évènement: Autoreille

Haute-Sane

Démonstration Drift n’Fun au karting d’Autoreille Autoreille, 26 novembre 2022, Autoreille. Démonstration Drift n’Fun au karting d’Autoreille

Lieu-dit le sorbet Autoreille Haute-Sane

2022-11-26 – 2022-11-26 Autoreille

Haute-Sane Autoreille Samedi 26 novembre, sur la piste du karting d’Autoreille, venez admirer le talent des pilotes lors du Track Day de l’équipe DRIFT n’FUN de 8h à 17h. Le circuit de 1200 m va mettre à l’épreuve les pilotes les plus chevronnés. La piste va chauffer et de belles courses s’annoncent. Entrée libre et gratuite, buvette, restauration sur place. +33 3 84 32 96 03 Autoreille

dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Autoreille, Haute-Sane Autres Lieu Autoreille Adresse Lieu-dit le sorbet Autoreille Haute-Sane Ville Autoreille lieuville Autoreille Departement Haute-Sane

Autoreille Autoreille Haute-Sane https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autoreille/

Démonstration Drift n’Fun au karting d’Autoreille Autoreille 2022-11-26 was last modified: by Démonstration Drift n’Fun au karting d’Autoreille Autoreille Autoreille 26 novembre 2022 Autoreille Haute-Sane Lieu-dit le sorbet Autoreille Haute-Sane

Autoreille Haute-Sane