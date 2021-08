Vulaines-sur-Seine Musée départemental Stéphane Mallarmé Seine-et-Marne, Vulaines-sur-Seine Démonstration d’origami Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Vulaines-sur-Seine

Démonstration d’origami Musée départemental Stéphane Mallarmé, 19 septembre 2021, Vulaines-sur-Seine. Démonstration d’origami

Musée départemental Stéphane Mallarmé, le dimanche 19 septembre à 16:00

Après les cérémonies du thé, Junko Murakami fera quelques démonstrations d’_origami_, l’art japonais ancestral du pliage du papier, sur demande.

Entrée libre

Après les cérémonies du thé, Junko Murakami fera quelques démonstrations d’origami, l’art japonais ancestral du pliage du papier, sur demande. Musée départemental Stéphane Mallarmé Pont de Valvins – 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Vulaines-sur-Seine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Vulaines-sur-Seine Autres Lieu Musée départemental Stéphane Mallarmé Adresse Pont de Valvins - 4 promenade Stéphane-Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine Ville Vulaines-sur-Seine lieuville Musée départemental Stéphane Mallarmé Vulaines-sur-Seine