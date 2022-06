Démonstration d’escrime médiévale et de Kendo

Démonstration d’escrime médiévale et de Kendo, 7 août 2022, . Démonstration d’escrime médiévale et de Kendo

2022-08-07 – 2022-08-07 Les membres du Kendo Club Saint-Brieuc (KCSB) présenterontleur discipline en compagnie d’EscriMédiévale de Guingamp au cours d’une après-midi de démonstrations. Le kendo est une forme d’escrime au sabre à deux mains où grâce à l’emploi de matériel adapté (arme en bambou, armure de protection), les assauts sont menés de façon réelle. Le mot kendo est formé du caractère ken qui signifie sabre ou épée et du caractère michi qui signifie route, chemin, voie. C’est la raison pour laquelle il est souvent traduit par la Voie du Sabre. EscriMédiévale 22 est une association d’AMHE, qui oeuvre à appréhender la pratique de l’escrime médiévale du XIIIe et du XIVe. +33 2 96 34 82 10 Les membres du Kendo Club Saint-Brieuc (KCSB) présenterontleur discipline en compagnie d’EscriMédiévale de Guingamp au cours d’une après-midi de démonstrations. Le kendo est une forme d’escrime au sabre à deux mains où grâce à l’emploi de matériel adapté (arme en bambou, armure de protection), les assauts sont menés de façon réelle. Le mot kendo est formé du caractère ken qui signifie sabre ou épée et du caractère michi qui signifie route, chemin, voie. C’est la raison pour laquelle il est souvent traduit par la Voie du Sabre. EscriMédiévale 22 est une association d’AMHE, qui oeuvre à appréhender la pratique de l’escrime médiévale du XIIIe et du XIVe. dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville