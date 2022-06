Démonstration des Jeux olympiques

Démonstration des Jeux olympiques, 9 juillet 2022, . Démonstration des Jeux olympiques



2022-07-09 – 2022-08-28 Après une évocation fidèle des disciplines athlétiques de l’antiquité (javelot, saut avec haltères, courses en armes …) vous vous exercerez aux sports antiques, grâce à un materiel adapté



Durée : 30mn Démonstrations de sports antiques des JO grecs, pour redécouvrir les disciplines des sports antiques en cette année olympique ! Après une évocation fidèle des disciplines athlétiques de l’antiquité (javelot, saut avec haltères, courses en armes …) vous vous exercerez aux sports antiques, grâce à un materiel adapté



Durée : 30mn dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville