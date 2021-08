Pierrefitte-sur-Seine Archives nationales - site de Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Démonstration des ateliers de restauration, reliure et dorure des Archives nationales Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine Catégories d’évènement: Pierrefitte-sur-Seine

L’équipe de l’Atelier de Restauration, Reliure et Dorure des Archives nationales propose une initiation à la matérialité des documents d’archives.Les démonstrations et les discussions au sujet de spécimens et de fac-similés (écrits manuscrits et imprimés, photographies, reliures et dorure sur cuir) permettront aux visiteurs d’appréhender les enjeux de la restauration des documents pour leur étude et leur conservation. Un atelier ludique et pédagogique permettra au jeune public de s’exercer à des travaux de restauration ou de produire un document d’archives personnalisé. Démonstrations permettant au public d’appréhender les enjeux de la restauration des documents Archives nationales – site de Pierrefitte-sur-Seine 59 rue Guynemer 93383 Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine Seine-Saint-Denis

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

