Parc du Bourran, le mercredi 1 décembre à 15:30

Rdv au pied du groupe de Cyprès Chauves proches de l’écluse du Parc de Bourran (Face au parking Alfred de Musset). Tout public Plus d’infos : [[merignac.fr](merignac.fr)](merignac.fr) _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sans réservation

A l’issue de la visite guidée des arbres remarquables de Bourran (sur inscription) démonstration des arboristes grimpeurs (sans inscription). Parc du Bourran parc du bourran mérignac Mérignac La Glacière Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T15:30:00 2021-12-01T16:00:00

