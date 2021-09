La baule Centre équestre Manège des Platanes La baule, Loire-Atlantique Démonstration d’équitation américaine Centre équestre Manège des Platanes La baule Catégories d’évènement: La baule

10 h – 12 h / 14 h – 18 h Démonstration et découverte de l’équitation américaine 18 h 30 Concert Ricardo Morales 21 h Cochon grillé et concert de country Didier Beaumont (sur réservation) Centre équestre Manège des Platanes 25 avenue Antoine Louis 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

