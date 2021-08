Lyon Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Métropole de Lyon Démonstration d’enluminure au musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Marie Gorrindo, peintre-enlumineuse, vous fera découvrir la technique d’enluminure. Elle vous fera une présentation des outils, des pigments, et une démonstration des différents styles d’écriture, (carolines, gothiques…) à travers l’art du tracé de la lettre.

entrée libre, venez masqués et munis du passe sanitaire !

Démonstration d'enluminure au cœur des collections patrimoniales
Musée de l'imprimerie et de la communication graphique
13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes
du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre 2021

