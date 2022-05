Démonstration : découvrir la forêt et son environnement Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc des enclos Calouste Gulbenkian

Le service des Espaces de la Deauville s’associe à l’association Bossy Cevert pour une découverte des essences présentes au parc tout en expliquant leur action sur l’environnement. Pour aller plus loin : Deauville a récemment opté pour l’installation d’une micro-forêt, concept de plantation dense qui reproduit le modèle de fonctionnement d’une forêt naturelle et primitive. Un geste pour l’environnement. Découvrir la forêt et son impact sur l’environnement. Parc des enclos Calouste Gulbenkian Chemin des Enclos, 14910 Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Calvados

