du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mediathèque Rolland-Plaisance

Venez vous essayer à l’art de l’eluminure dans un atelier dirigé par Emeline Nourigat, pour enluminer des lettrines ou des décors présents dans les manuscrits du Fonds patrimonial de la médiathèque d’Evreux.

Sur inscription du fait des places limitées

Découverte de l’art de l’enluminure avec Emeline Nourigat Mediathèque Rolland-Plaisance 24 allée des Soupirs, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

