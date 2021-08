Betschdorf Musée de la poterie Bas-Rhin, Betschdorf Démonstration de tournage par un potier Musée de la poterie Betschdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Betschdorf

Musée de la poterie, le dimanche 19 septembre à 14:30

### Approchez-vous et n’hésitez pas à mettre la main à la pâte ! À l’occasion de ce week-end patrimonial, un potier sera présent sur site le dimanche après midi pour effectuer des démonstrations de tournage et guider ceux qui ont envie de pratiquer.

Gratuit. Entrée libre.

Musée de la poterie 2 rue de Kuhlendorf, 67660 Betschdorf Betschdorf Bas-Rhin

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

