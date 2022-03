Démonstration de tournage et décor sur céramique dans le cadre des journées européennes des métiers d’art Saint-Galmier Saint-Galmier Catégories d’évènement: Loire

Saint-Galmier

Démonstration de tournage et décor sur céramique dans le cadre des journées européennes des métiers d’art Saint-Galmier, 31 mars 2022, Saint-Galmier. Démonstration de tournage et décor sur céramique dans le cadre des journées européennes des métiers d’art Atelier Céramiques et Cie 4 rue de Saint-Etienne Saint-Galmier

2022-03-31 – 2022-04-03 Atelier Céramiques et Cie 4 rue de Saint-Etienne

Saint-Galmier Loire Saint-Galmier Situé dans une maison vieille de 400 ans, au cœur du vieux bourg de Saint-Galmier, je vous accueille dans mon atelier pour découvrir la technique du tour de potier et le décor sur céramique. atelierceramiquesetcie@gmail.com https://www.atelierceramiquesetcie.fr/ Atelier Céramiques et Cie 4 rue de Saint-Etienne Saint-Galmier

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Galmier Autres Lieu Saint-Galmier Adresse Atelier Céramiques et Cie 4 rue de Saint-Etienne Ville Saint-Galmier lieuville Atelier Céramiques et Cie 4 rue de Saint-Etienne Saint-Galmier Departement Loire

Saint-Galmier Saint-Galmier Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-galmier/

Démonstration de tournage et décor sur céramique dans le cadre des journées européennes des métiers d’art Saint-Galmier 2022-03-31 was last modified: by Démonstration de tournage et décor sur céramique dans le cadre des journées européennes des métiers d’art Saint-Galmier Saint-Galmier 31 mars 2022 Loire Saint-Galmier

Saint-Galmier Loire