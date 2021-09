Saint-Étienne Musée d'Art et d'Industrie Loire, Saint-Étienne Démonstration de tissage de rubans sur les métiers à tisser Musée d’Art et d’Industrie Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Démonstration de tissage de rubans sur les métiers à tisser Musée d’Art et d’Industrie, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. Démonstration de tissage de rubans sur les métiers à tisser

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Art et d’Industrie Accès libre. Gratuit.

Grâce aux passementiers bénévoles du musée, venez échanger autour de leur expérience et profiter d’une démonstration de tissage de rubans. Musée d’Art et d’Industrie 2, place Louis Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Musée d'Art et d'Industrie Adresse 2, place Louis Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Étienne lieuville Musée d'Art et d'Industrie Saint-Étienne