Montreuil Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil, Pas-de-Calais Démonstration de tir de Bricole, Machine de guerre médiévale Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Pas-de-Calais

Démonstration de tir de Bricole, Machine de guerre médiévale Citadelle de Montreuil-sur-Mer, 18 septembre 2021, Montreuil. Démonstration de tir de Bricole, Machine de guerre médiévale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Citadelle de Montreuil-sur-Mer entrée libre, suivant les conditions sanitaires en vigueur à cette période

Démonstration de tir de Bricole, Machine de guerre médiévale. Citadelle de Montreuil-sur-Mer Rue Carnot – 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Pas-de-Calais Autres Lieu Citadelle de Montreuil-sur-Mer Adresse Rue Carnot - 62170 Montreuil-sur-Mer Ville Montreuil lieuville Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil