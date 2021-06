Lyon Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Métropole de Lyon Démonstration de techniques de gravure au musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Démonstration de techniques de gravure au musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lyon. Démonstration de techniques de gravure au musée de l’imprimerie

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, le samedi 3 juillet à 19:00

Eléonore Litim, artiste graveuse, vous fera découvrir les outils de la gravure en creux en taille directe (pointes sèches, burin, berceau) sur différents supports : métal, polycarbonate, plexiglas. Vous pourrez également observer le maniement des gouges et des différentes matières leur servant de support : bois de fil, bois de bout, linoléum. Démonstration de techniques de gravure au cœur des collections patrimoniales du musée Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Cordeliers Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Adresse 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Lyon lieuville Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Lyon